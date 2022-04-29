МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Катарская государственная нефтегазовая компания QatarEnergy заключила контракт на строительство четырех линий производства СПГ последнего этапа проекта расширения его газового месторождения Северное, говорится в пресс-релизе компании, поступившем РИА Новости. TotalEnergies будет продолжать поставлять газ с "Ямал СПГ"

"Отмечая последнюю важную веху в реализации проекта расширения производства на месторождении North Field (Северное), чтобы добиться увеличения производственных мощностей СПГ до 110 миллионов тонн в год, QatarEnergy объявила о присуждении крупного контракта на проектирование, закупки и строительство четырех новых линий производства СПГ, начиная с 2025 года, совместному предприятию Técnicas Reunidas S.A. и Wison Engineering (Wison)", — говорится в сообщении.

По информации компании, с ними также был подписан контракт по обработке, хранению и погрузке элементарной серы, которая является побочным продуктом при утилизации сероводорода из природного и нефтяного газов, в промышленном городе Рас-Лаффан.

Комментируя заключение контракта, государственный министр по делам энергетики, главный исполнительный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби отметил, что этот шаг "является кульминацией наших усилий по расширению производства СПГ с Северного месторождения, крупнейшего в своем роде в истории СПГ-индустрии. При выполнении контракта совместное предприятие TR-Wison будет управлять инженерными работами из Катара, используя растущие технические возможности страны для разработки крупных проектов".

Сера, получаемая как побочный продукт процесса очистки газа, необходимого перед производством СПГ, используется в производстве удобрений и в качестве основного материала для химикатов, используемых в производстве промышленных и бытовых товаров.

После выполнения этого контракта единственным крупным контрактом в рамках расширения Северного месторождения останется контракт на строительство двух береговых линий переработки и сжижения на юге месторождения, который планируется заключить до конца 2022 года.

Катар собирается увеличить мощность производства СПГ с сегодняшних 77 миллионов ​​тонн в год до 126 миллионов тонн в год к 2027 году.