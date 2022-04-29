МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, какие последствия будет иметь для немецкой экономики отказ от поставок российского газа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Bloomberg. Шольц допустил возможность прекращения поставок газа из России

"Любые сбои оказывают влияние на экономику, правительство очень ясно об этом говорит. <…> Вот почему это (российский газ — прим. ред.) одна из вещей, которая не была сразу включена в санкции", — заявил канцлер.

При этом Bloomberg заявляют о вероятности наступления разрушительных последствий для немецкой экономики: "Германия, которая сократила свою зависимость от российского газа до 35 процентов с 55 в прошлом году, предупредила, что внезапная остановка поставок топлива погрузит крупнейшую экономику Европы в рецессию".