МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. После приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу две европейские страны — Германия и Греция — начали наращивать газовые поставки соседям, пишет Financial Times со ссылкой на данные газовых операторов двух европейских стран.

Издание обратило внимание на рост объемов бронирования мощностей на прокачку газа в точке приема-сдачи Кулата-Сидирокастро, расположенном между Грецией и Болгарией, а также на рост объемов прокачки через пункт пропуска Малнов между Германией и Польшей.

Напомним, что в среду, 27 апреля, Россия прекратила прямые поставки газа в Польшу и Болгарию. Это произошло после того, как обе страны отказались переводить газовые контракты на оплату в рублях.

При этом транзит по территории Польши и Болгарии продолжается в прежнем порядке. Газпром предупредил, что в случае незаконного отбора сырья транзит сократят на тот же объем.