БЕРЛИН, 29 апр — ПРАЙМ. Представитель Минэкономики Германии заявил, что правила об оплате российского газа в евро и долларах действуют и немецкий энергетический концерн Uniper придерживается этого. С таким заявлением он выступил на брифинге в Берлине.

"Нам совершенно ясно, что правила об оплате в евро и долларах действуют, как это изложила Еврокомиссия… И нам неизвестно о том, что Uniper не придерживался бы этого", — ответил представитель ведомства на соответствующий вопрос представителя СМИ.

Напомним, что ранее финансовый директор немецкого концерна Uniper Тиина Туомела выступила с заявлением, что в компании не считают новую схему оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, противоречащей западным санкциям. Такая оплата возможна, но необходимо продолжить диалог с правительством ФРГ по данному вопросу, необходимо полностью согласовать позиции по этой проблеме.