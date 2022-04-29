МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Глава энергетического регулятора Болгарии Станислав Тодоров предположил, что цена на газ в мае повысится примерно на 35%, передает радиостанция BNR. Польша обязала "дочку" "Новатэка" передать сети компаниям страны

"Цена за газ в мае в Болгарии сравняется с ценами на европейских биржах, и рост составит около 35%", — говорится в сообщении радиостанции.

Отмечается, что в результате заседания комиссии по регулированию энергетических и водных ресурсов Болгарии не было принято окончательное решение относительно новой цены. Ее объявят после закрытой встречи, которая состоится 10 мая.

"Булгаргаз" настаивает на том, что объемы газа для страны на следующий месяц обеспечены и дефицита не будет", — указывает BNR.

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях. Однако это лишь привело к перераспределению потоков газа из РФ: росту поставок по ужгородскому коридору в сторону Словакии и увеличению реверса из Германии в Польшу, где последняя фактически покупает газ из РФ, но теперь у немецких поставщиков.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.