БЕРЛИН, 29 апр — ПРАЙМ. Немецкий концерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро, конкретные механизмы обсуждаются с контрактными партнерами и в контакте с кабмином ФРГ, компания считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей, заявили РИА Новости в пресс-службе Uniper. МИД Венгрии заявило о готовности ряда компаний ЕС оплачивать газ в рублях

"Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты и кроме того находится в тесных консультациях с немецким правительством", — заявили в пресс-службе.

Ранее финансовый директор немецкой Uniper Тиина Туомела (Tiina Tuomela) заявила, что в компании считают, что новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, однако необходимо продолжить диалог с правительством Германии по данному вопросу, чтобы позиции были полностью согласованы. Британские и немецкие СМИ при этом сообщали, что компания может открыть рублевый счет в отделении Газпромбанка в Швейцарии или же переводить евро напрямую в российский офис банка. В министерстве экономики ФРГ заявляли, что концерн Uniper придерживается правил ЕС по оплате газа в евро и долларах.