Лавров: большинство партнеров согласились перейти на схему России по оплате газа
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Большинство ключевых партнеров согласились перейти на предложенную Россией схему по оплате российского газа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Большинство ключевых партнеров России, покупающих газ, уже перешли на тот способ оплаты, о котором я рассказал. Хочу подчеркнуть еще раз — нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не "Газпром". Потому что "Газпром" фактически был ограблен", — сказал Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".
"Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные "друзья" украли у нас более чем 300 миллиардов долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ", — также заявил министр в интервью телеканалу Al Arabiya
https://1prime.ru/gas/20220429/836797753.html