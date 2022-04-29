МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Большинство ключевых партнеров согласились перейти на предложенную Россией схему по оплате российского газа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. МИД Венгрии заявило о готовности ряда компаний ЕС оплачивать газ в рублях

"Большинство ключевых партнеров России, покупающих газ, уже перешли на тот способ оплаты, о котором я рассказал. Хочу подчеркнуть еще раз — нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не "Газпром". Потому что "Газпром" фактически был ограблен", — сказал Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".

"Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные "друзья" украли у нас более чем 300 миллиардов долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ", — также заявил министр в интервью телеканалу Al Arabiya