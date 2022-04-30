МОКВА, 30 апр — ПРАЙМ. США одобрили поставки сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской госкомпании QatarEnergy в Техасе в страны Европы, с которыми у США нет договоров о свободной торговле, сообщила катарская газета Doha News. TotalEnergies будет продолжать поставлять газ с "Ямал СПГ"

По сведениям издания, проект по производству сжиженного природного газа Golden Pass LNG, который строится в Техасе компаниями QatarEnergy и Exxon Mobil, "получил одобрение министерства энергетики США на поставку газа в страны Евросоюза, с которыми у Соединенных Штатов не заключены соглашения о свободной торговле".

Однако, как отметило издание, "Golden Pass не сможет обеспечить немедленного решения газовых проблем Европы, поскольку, как ожидается, первые партии СПГ будут произведены на этом предприятии в 2024 году".

Катар объявил о совместном проекте с Exxon Mobil в Техасе в начале 2019 года. Предприятие по сжижению газа стоимостью более 10 миллиардов долларов после запуска сможет производить около 16 миллионов тонн СПГ в год.