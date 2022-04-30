МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты совместно с Евросоюзом закроют "любые возможные лазейки" в санкциях, дающие возможность покупать российский газ, заявил советник госдепартамента Дерек Шолле. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шолле, сегодня России будет трудно найти альтернативных покупателей для ее нефти и газа. Лавров заявил о согласии большинства партнеров платить за газ в рублях

"В ближайшее время Китай также не будет хорошим вариантом, учитывая отсутствие инфраструктуры, позволяющей России поставлять свой газ в эту страну", — сказал он, отметив, что европейские государства дали понять, что намерены отказаться от углеводородов из России.

"Многих удивила их готовность начать процесс отказа от российской энергии, но, на мой взгляд, со временем они придут к этому", — заявил советник ведомства.

Вместе с тем Шолле рассказал, что Соединенные Штаты совместно со странами Европы работают над тем, чтобы устранить любые возможные лазейки в санкциях, которые позволяют закупать российский газ.