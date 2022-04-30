МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Согласие властей европейских стран оплачивать поставки российского газа рублями не представляет для них проблемы, но это настолько сильно их дискредитирует, что они не готовы на это пойти, заявил в беседе с изданием "Украина.ру" директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец. В Евросоюзе заявили, что оплата российского газа в рублях нарушит санкции

Он считает, что переход на оплату газа в рублях для европейских политиков — "это потеря лица".

"Они машут руками, делают страшные глаза, надувают щеки, а потом выясняется, что сделать они ничего не могут. Это означает дискредитацию европейских властей и европейских политиков", — сказал директор института.

По его мнению, сегодня главный вопрос заключается не в том, будет ли Россия поставлять газ в страны Евросоюза, а в том, какой политический вес будет иметь Брюссель, если Европе придется платить за российское "голубое топливо" рублями.

"Европейские политики понимают, что если Европа перейдет на оплату газа за рубли, для них это будет мощная оплеуха", — заявил Зубец.