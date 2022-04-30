БЕРЛИН, 30 апр — ПРАЙМ. ФРГ и в будущем не собирается платить за российский газ в рублях, считает глава минфина Германии Кристиан Линднер. Экономист констатировал, что Россия отвесила "оплеуху" политикам Европы

"Ясно: мы делаем все, чтобы скорейшим образом стать независимыми от России", — написал министр в соцсети Twitter, отметив, что страна не даст себя шантажировать.

Со стороны "Газпрома" в среду утром были полностью остановлены поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.

Ранее о переводе оплаты поставок газа недружественным странам в рубли сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что это вынужденная мера в связи с риском блокировки российских счетов за рубежом, которая также направлена на укрепление финансовой системы России. Владимир Путин также отметил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".