МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Заявки на реверсные поставки газа в Польшу из Германии по газопроводу "Ямал-Европа" держатся 1 мая на уровне порядка 30 миллионов кубометров в день. Это в пять раз выше, чем уровень 26 апреля, до приостановки российским поставщиком "Газпром" поставок газа польской PGNiG, следует из данных Gascade.

Как отмечал "Газпром", Варшава объявила, что российский газ ей больше не нужен, однако покупает его теперь в ФРГ, объем реверса по "Ямалу–Европе" почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни.

Резервным источником газа для Польши и Болгарии могут стать запасы собственных хранилищ, заявляли аналитики. Их заполненность, по информации на конец апреля, составляла почти 76%, это около 2,7 миллиарда кубов, и 17,2% — около 96,5 миллиона кубометров — соответственно.

Болгария может попробовать нарастить закупки газа у Азербайджана или начать реверс из Сербии по европейскому продолжению "Турецкого потока". Аналогичным реверсным способом — из Германии — российским газом снабжает себя Польша. Кроме того, у региона есть мощности для приемки СПГ, также уточняли эксперты.