МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. "Газпром" за первые четыре месяца 2022 года добыл 175,4 миллиарда кубометров газа — на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

"Добыча и поставки газа: итоги четырех месяцев… В январе-апреле 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 175,4 миллиарда кубометров газа. Это на 2,5% (на 4,5 миллиарда кубометров) меньше, чем в 2021 году", — сообщается в Telegram-канале компании.

Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,7% (на 4,4 миллиарда кубометров) – в частности, в связи с теплой погодой в феврале, также сообщил "Газпром".

В 2021 году компания добыла 514,8 миллиарда кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.