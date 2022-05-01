МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" продолжает расти, в январе-апреле вырос почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил "Газпром". "Газпром" за 4 месяца снизил добычу газа на 2,5%

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Российский газ поставляется в регион по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале, общая мощность поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.

Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.