МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В странах Европы цены на газ продолжают держаться ан высоких уровнях. Рано или поздно это ощутит на себе каждый потребитель на Западе, в том числе — в Чезии, пишет чешское издание iDnes. Названы уловки банков для списания средств граждан за долги

Прекращение на текущей неделе поставок российского газа в Польшу еще приведёт к серьезному катаклизму на европейском рынке, предупреждает автор.

Цены на природный газ на европейском рынке в среду утром подскочили почти на 20%. Причина: Россия остановила поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран расплачиваться за сырье рублями.

Рынок отреагировал немедленно, а во второй половине дня цена падала. Пока, пишет издание, рост и колебания цен не отражаются на счетах чешских домохозяйств, но проблемы у большинства конечных потребителей возникнут уже в будущем отопительном сезоне.

Рынок энергоносителей на континенте сейчас очень восприимчив к любой плохой новости: на следующий день после прекращения поставок Болгарии и Польше, цена природного газа на главной европейской бирже TTF полетела вверх и в какой-то момент достигла 125 евро за мегаватт-час.

"С точки зрения событий последних недель и месяцев резкий рост почти на 25 процентов уже не удивляет. Еще с начала декабря прошлого года цены на газ "штормило". В начале марта, реагируя на российскую военную спецоперацию на Украине, цена газа взлетела ненадолго до 345 евро за мегаватт-час, и с тех пор не опускалась ниже 90 евро. А ведь еще год назад в тот же период мегаватт-час стоил всего 17 евро", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Но пока рост и колебания цен никак не отражаются на счетах рядовых граждан. Большинство чешских потребителей почувствуют проблемы только осенью, с наступлением отопительного сезона.

"За последний год цена выросла почти в десять раз, и этот резкий рост потребители, к сожалению, ощущают или ощутят, но не в таких размерах, поскольку счет за газ формируется не только из расчета стоимости самого энергоносителя. В связи с этим нынешний рост, сопряженный с неопределенностью в условиях, когда остановились поставки газа в Польшу и Болгарию, не так уж принципиален", — заявил пресс-секретарь чешской полугосударственной компании ЧЭЗ Ладислав Кршиж.

Российский газ шел по газопроводу "Ямал" через Польшу, но для европейского рынка сегодня он малозначителен, так как в последние месяцы газ по нему даже шел в обратном направлении: из Германии в Польшу.

"Тот факт, что в Польшу больше не будет поступать российский газ, больше не имеет никакого значения. Мы одна из тех стран, которой Россия не может сказать: "Мы отключим вас от поставок". Подобное невозможно, поскольку физически большая часть газа, направляющаяся к нам, идет через Германию. Чтобы Россия могла ограничить поставки газа для чешского рынка, ей пришлось бы ограничить поставки для Германии", — прокомментировал Михал Шнобр, специалист по энергетике и миноритарный акционер ЧЭЗ.

В любом случае домохозяйства Чехии должны учитывать, что за газ им придется платить больше. Если не в этом году, то в следующем. Причина кроется в том, что крупные дилеры купили контракты по невысоким ценам, поэтому они не будут немедленно менять стандартные ценники.

Но рост тарифов на 10 ― 15% может повториться несколько раз подряд. Автор напоминает о недавнем заявлении компании "Пражска плинаренска", которая повысила цену для тарифа "Стандарт" с первого июня примерно на 39%.

У потребителей и компаний, которые платили по низкой цене ниже 20 евро за мегаватт-час по договорам, заключенным год или два назад, скоро эти договоры истекают.

Так как в основном потребители подписывали контракт на год или два, редко когда на три года, то не составит труда подсчитать: контракты закончатся в конце первого полугодия 2022 года либо осенью. Помимо этого, значительная часть контрактов истекает в первой половине 2023 года.

Если к моменту, когда контракты истекут, цены останутся такими же высокими, как сейчас, то суммы в счетах вырастут в разы: в три, четыре или в пять раз.

Помимо этого вырастут залоговые взносы.

И тот, кто сейчас платит залог три тысячи крон в месяц, будет платить 15 тысяч.