БЕРЛИН, 1 мая — ПРАЙМ. Германия намерена сокращать зависимость от поставок энергоносителей Россией, но этот процесс будет сопровождаться издержками как для экономики страны, так и для граждан. Об этом пишет агентство dpa со ссылкой на доклад министерства экономики ФРГ. В МИД Германии назвали условие отмены санкций

Из документа следует, что зависимость от нефти из РФ сократилась до 12% с 35% в 2021 году. Зависимость от газа — с 55% до примерно 35% к середине апреля текущего года.

Доля российского угля снизилась с начала 2022 года снизилась с 50% до примерно 8%.

"Все эти шаги, которые мы предпринимаем, требуют огромных совместных усилий всех сторон, и они также подразумевают издержки, которые ощущаются как экономикой, так и потребителями. Но это необходимо, если мы хотим сделать так, чтобы Россия больше не могла нас шантажировать", — цитирует агентство министра экономики Роберта Хабека.

Германия начала закупать больше газа в Норвегии и Нидерландах. Вырос вырос импорт сжиженного природного газа СПГ. Доля российского энергоносителя в потреблении к концу года может быть снижена до порядка 30%.