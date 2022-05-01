МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Польско-литовский газопровод GIPL начал функционировать 1 мая, следует из заявления литовской компании Amber Grid, реализующей данный проект. В Германии предупредили, что евро может "уйти со сцены"

Ранее польская компания-оператор Gaz System подтвердила РИА Новости, что польско-литовский газопровод GIPL будет открыт 1 мая, несмотря на то, что ранее планировалось запустить его в работу в середине 2022 года.

"Первого мая 2022 года, как и планировалось, газопровод GIPL, соединяющий Польшу и Литву, был запущен, передав первые потоки газа", — говорится в заявлении на сайте компании. Отмечается, что запуск газопровода позволил интегрировать балтийские страны и Финляндию в европейский газовый рынок, а также укрепил энергетическую независимость региона.

Согласно заявлению, официальная церемония введения газопровода в работу состоится 5 мая с участием президентов Литвы, Польши, Латвии, министров энергетики Прибалтики и Польши, а также еврокомиссара по вопросам энергетики.

Газопровод GIPL свяжет газовые рынки стран Балтии и Финляндии с системой Евросоюза. Общий объем инвестиций в этот проект составляет около 500 миллионов евро, а Евросоюз финансирует до 60%. Вместе с литовской компанией Amber Grid его реализует польская компания Gaz-System.