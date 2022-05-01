МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Помимо Венгрии, девять европейских стран открыли счета в российском банке, чтобы оплачивать природный газ по схеме, предложенной РФ, однако не говорят об этом публично, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth. В Чехии предлагают больше использовать уголь

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что часть европейских компаний, импортирующих природный газ из России, согласились на предложенную РФ схему оплаты, однако не говорят об этом честно и распространяют с помощью западных СМИ ложную информацию о позиции Венгрии.

"Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли… Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни", — сказал Гуйяш.

Глава канцелярии еще раз напомнил, что Евросоюз не принимал никаких санкций, делающих невозможным оплату российским газом в рублях, и что это регулируется гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях, а Сийярто подчеркнул, что прекращение поставок газа из РФ в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".