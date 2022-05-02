БЕРЛИН, 2 мая — ПРАЙМ. Крупные немецкие предприятия опасаются остановки производства в случае полного прекращения поставок газа из России, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на исследование Федерального союза промышленности, закупки и логистики (BME). В Италии призвали разрешить компаниям платить за газ в рублях

Как следует из данных исследования, в котором приняли участие 96 крупных предприятий, 39% компаний опасаются останки производства в случае полного прекращения поставок газа из России. Компании также опасаются, что прекращение поставок газа может затронуть до 61% их прямых поставщиков. При этом 22% выразили мнение, что на их производстве это не скажется.

Компании также сообщили о проблемах с поставками на фоне событий на Украине. О проблемах с поставками стали и стальной продукции заявили 17% компаний, 11% сталкиваются с трудностями в импорте продовольственного сырья. Дефицит также наблюдается в поставках древесины (7%) и упаковки (8%). Всего около 70% компаний заявили, что сталкиваются с дефицитом сырья и материалов, из-за чего 88% предприятий заявили о росте расходов.

Помимо этого наблюдаются проблемы с логистикой из-за закрытия портов на Черном море, нарушения железнодорожного сообщения между Китаем и Германией, невозможности воспользоваться услугами водителей грузовиков из Украины и Белоруссии.

"Таким образом, еще более высокий уровень инфляции практически неизбежен и окажет негативное влияние на долгосрочное экономическое развитие", — считают в BME.