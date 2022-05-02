БРЮССЕЛЬ, 2 мая — ПРАЙМ. Участники внеочередного заседания Совета министров Евросоюза по энергетике договорились придерживаться единой позиции по платежам за российский газ, заявила в понедельник министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили по итогам встречи в Брюсселе. Немецкий бизнес опасается прекращения поставок российского газа

"Мы все решительно осуждаем одностороннее решение "Газпрома" прекратить поставки газа Польше и Болгарии. Мы подтверждаем, что все покупатели должны выполнять свои обязательства в соответствии с заключенными контрактами. Мы продолжим совместную работу с нашими операторами и Европейской комиссией по выработке единого подхода к платежам, который будет соответствовать правилам ЕС и контрактом в той форме, в которой они были заключены", — сказала Помпили, выступая на пресс-конференции.

По ее словам, все министры поддержали такую позицию.

Внеочередное заседание Совета было созвано Францией, после того как "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме.

Ранее сообщалось, что согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".