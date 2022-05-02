МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе продолжают снижаться, к закрытию торгов в понедельник опустились до 1045 долларов за тысячу кубометров, снижаясь в течение сессии почти до 1000 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В ЕС договорились о единой позиции по платежам за российский газ

Стоимость ближайших, июньских, фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1052,9 доллара (−2,5% к расчётной цене пятницы — 1079,7 доллара). Затем котировки ускорили темпы снижения, опускаясь до минимума за день — 1009,7 доллара. К закрытию торгов цены чуть отыграли вверх, но все ещё снижались к расчётной цене пятницы на 3,2% и составили 1045 долларов за тысячу кубов. Своего максимального уровня цена газа на торгах в понедельник достигла в 13.04 мск — 1076,1 доллара.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине — если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50%, до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня — 2560,7 доллара (+146,5%).

Затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля).

Но затем газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой компанией "Газпром" поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа его оплаты в рублях.