МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Европа не готова к запрету на поставку газа из России, прекращение поставок сказалось бы на промышленности и экономике, заявил глава компании OMV Альфред Штерн. МИД Австрии рассказал, чего стоит ждать от новых санкций Евросоюза

"Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России. Мы создали целевую группу по газу, чтобы проверить, какой вклад мы можем внести в поставки", — заявил Штерн газете Kurier.

По словам главы OMV, прекращение поставок означало бы масштабные последствия для промышленности и экономики. "Конечно, существует закон об управлении энергоносителями, который обеспечит домохозяйства теплом. Домашние хозяйства потребляют в среднем около 20% газа в год, около 35% нам необходимо для производства энергии и около 40% — для промышленности. Но сейчас дело не в этом, дело в том, что мы хотим сохранить нашу экономическую активность. И это уже не будет возможно в полной мере", — сказал Штерн.

Он отметил, что сейчас компания работает над предложением по способам оплаты газа из РФ, соответствующим требованиям санкций, OMV "на верном пути, но пока не у цели".