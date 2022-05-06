МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Возможное снижение поставок газа по "Северному потоку 2" в Европу на 27,5 миллиарда кубометров до 2028 года не представляется значимым, так как по другим маршрутам Россия может экспортировать больше газа, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. СМИ: регион в Германии ждет полный коллапс без "Северного потока — 2"

"Газпром" 5 мая сообщил, что решил задействовать российские сухопутные мощности "Северного потока 2" для развития газоснабжения Северо-Запада России. Если Германия решит ввести газопровод в эксплуатацию, то в работу со 100% загрузкой может быть включена только одна его нитка, а начало включения второй морской нитки возможно не ранее 2028 года.

"Угроза потенциального снижения возможности поставлять газ в размере 27,5 миллиарда кубометров год (половина от проектной мощности) не представляется значимой, так как по другим маршрутам Россия может экспортировать в Европу значительно больший объем, чем сейчас", — считает собеседник агентства.

Совокупно мощности трубопроводов, по которым может поставляться газ из России в Европу, — более 260 миллиардов кубометров в год (не считая "Северный поток 2" и поставки через Турцию) при потреблении Евросоюзом, по разным оценкам, 130–140 миллиардов кубометров российского трубопроводного газа в 2021 году, уточнил аналитик.

По его словам, можно было бы говорить об утрате доступа европейских потребителей к половине мощностей "Северного потока 2" до 2028 года, если бы была уверенность в сохранении высокого спроса на российский газ в Европе к этому сроку. Пока все инициативы ЕС сводятся к стремлению сократить потребление газа за счет экономии и перехода на возобновляемые источники энергии, а также избавиться от зависимости от российских ресурсов в течение нескольких лет, в том числе диверсифицируя поставки газа, прежде всего в виде СПГ, отметил аналитик ЦСР.

"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Власти Германии приостановили процесс сертификации газопровода, а министерство финансов США ввело санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.