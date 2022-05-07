МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Северная Македония, Нидерланды и Сербия могут стать следующими странами, которые откажутся от покупки газа из России, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. В Германии призвали к сокращению потребления природного газа

Первыми оплачивать газ в рублях отказались Польша и Болгария. Впоследствии в СМИ сообщалось, что Финляндия также приняла решение не платить за газ в рублях. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. Белова напомнила, что у Польши и Болгарии в конце текущего года истекали долгосрочные соглашения на покупку российского газа, причем первая еще два года назад заявляла, что не будет продлевать контракт.

"В 2022 году истекают соглашения у Северной Македонии, Нидерландов, Сербии и ряда немецких компаний. Поэтому можно ожидать отказа от продолжения сотрудничества кого-то из них", — сказала собеседница агентства.

Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа — "Газпромом".