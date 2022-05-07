МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Во Франции планируют к 2030 году заменить часть импортируемого российского газа биометаном, который получают из сельскохозяйственных отходов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету The Independent. Зеленский "придумал", как устранить дефицит топлива на Украине

Как пишет британская газета, французские фермеры поддержали Европу в борьбе с российским газом и запускают предприятия по производству биотоплива.

Биогаз, как подчеркивает The Independent, является важным элементом головоломки по снижению зависимости стран Евросоюза от российских ресурсов.

И в то же время отмечается, что небольшим газовым станциям, питающим сотни или тысячи хозяйств, вряд ли под силу быстро заменить поставки газа из Российской Федерации.

По расчетам представителей отрасли, в 2021 году биометан удовлетворял почти один процент потребностей Франции в газе, в 2022-м его доля предположительно вырастет до двух процентов, а к 2030 году — до 20%, что уже превышает объем закупок российского газа в 2021 году.