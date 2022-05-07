МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Во Франции планируют к 2030 году заменить часть импортируемого российского газа биометаном, который получают из сельскохозяйственных отходов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету The Independent.
Как пишет британская газета, французские фермеры поддержали Европу в борьбе с российским газом и запускают предприятия по производству биотоплива. Биогаз, как подчеркивает The Independent, является важным элементом головоломки по снижению зависимости стран Евросоюза от российских ресурсов.
И в то же время отмечается, что небольшим газовым станциям, питающим сотни или тысячи хозяйств, вряд ли под силу быстро заменить поставки газа из Российской Федерации.
По расчетам представителей отрасли, в 2021 году биометан удовлетворял почти один процент потребностей Франции в газе, в 2022-м его доля предположительно вырастет до двух процентов, а к 2030 году — до 20%, что уже превышает объем закупок российского газа в 2021 году.
https://1prime.ru/gas/20220507/836846086.html
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