МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Австрии на полный отказ от российского газа потребуются годы, пишет издание Independent. Еще три страны могут отказаться от российского газа

По данным авторов статьи, сейчас российский газ составляет четыре пятых общего импорта Австрии. Министр энергетики страны Леонора Гевесслер ранее заявила, что на отказ от российского энергоресурса уйдут годы. Она также отметила существенной вероятность, что предстоящий тендер на пополнение стратегического топливного запаса страны будет зависеть именно от российских поставок.

Министр считает, что российская спецоперация на Украине открыла Австрии "горькую правду", однако ее правительство изо всех сил пытается вырваться из полувековой хватки с российским экспортером газа "Газпром".

"Это потребует огромных усилий, и мы должны быть готовы к тому, что это займет какое-то время. Если нам нужно пополнить стратегический запас прямо сейчас, то туда, вполне возможно, войдет и российский газ", — сказала министр из партии "Зеленых",

10 мая Австрия намерена объявить тендер на закупку 12,6 тераватт-часа газа. Этот объем эквивалентен январскому потреблению на пике спроса. Для заполнения ПГХ до следующей зимы Австрия готова потратить до пяти миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов).

По мнению Ассоциации европейской газовой инфраструктуры, хранилища европейской страны заполнены только на 20%. Этот показатель не только самый низкий в Европе, но и ниже среднего уровня за последние пять лет.

"В прошлый летний и зимний сезон мы убедились, что рынок в принципе не проявил должной ответственности. Никакой альтернативы большим запасам нет — это подушка безопасности на следующую зиму. Стратегический резерв имеет принципиальное значение", — пояснила австрийский политик.

Связь Австрии с Россией в энергетической отрасли — одна из старейших и глубочайших в ​​Европе. Напомним, что в 2018 году Вена продлила долгосрочный газовый контракт с Москвой до 2040 года. Государственная компания OMV AG — крупнейшая в стране — выросла из Договора о независимости, по которому подконтрольные СССР энергетические активы были переданы Австрии в обмен на нейтралитет. Компания не отказывалась от этих коммерческих связей и в прежние периоды нестабильности.

По словам Гевесслер, сейчас Австрия "активно работает" с OMV, чтобы платежи за газ в Россию осуществлялись в евро, а не в рублях, и не нарушали санкций Евросоюза.

"Мы всегда предельно четко заявляли, что платежи будут производиться сугубо в соответствии с санкциями и законом", — отметила политик.

Согласно опубликованному на прошлой неделе докладу Австрийского энергетического агентства, Австрия сможет отказаться от импорта природного газа из России через пять лет за счет повышения эффективности, диверсификации поставок и производства синтетического топлива. Всего Австрия импортирует порядка 63 тераватт-часов российского газа — или четыре пятых своей общей потребности.

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