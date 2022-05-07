МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. "Газпром" направил своим европейским клиентам письмо, в котором сообщает, что в указе президента РФ от 4 мая "уточняется процедура", изложенная в первоначальном указе об оплате газа рублями, и что они могут продолжить платить за газ без нарушения санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. В Австрии узнали "горькую правду" о газе из России

Президент России Владимир Путин 4 мая подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами. В нем говорится, что после поступления от иностранного покупателя на специальный валютный счет средств уполномоченный банк перечисляет их на корреспондентские счета Национального клирингового центра. Затем они зачисляются на счета, которые обеспечивают осуществление расчетов по сделкам купли-продажи иностранной валюты.

"Газпром" заявил в письме, что указ гарантирует прозрачность движения денежных средств иностранных покупателей и исключает возможность участия какой-либо "третьей стороны" в расчетах. Изложенная процедура по всей видимости исключает подсанкционный Центральный банк", — говорится в сообщении агентства.

Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа — "Газпромом".

Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран. В тот же день агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что 10 европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четверо уже расплатились за газ рублями. Агентство также уточняло, что новые отключения европейских потребителей вероятны во второй половине мая, когда должны будут проводиться следующие платежи.