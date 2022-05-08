МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Председатель Commerzbank Манфред Кноф предсказал Германии волну банкротств в случае отказа от российского газа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Handelsblatt. Федеральное сетевое агентство оценило уровень энергобезопасности Германии

"Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция", — заявил банкир.

При этом он подчеркнул, что Commerzbank активно работает с корпоративными клиентами, чтобы справляться с ростом цен на сырье и сложностями в цепочках поставок.

"Но мы также не должны обманывать себя: количество неплатежеспособности на наших рынках, вероятно, увеличится", — спрогнозировал Кноф.