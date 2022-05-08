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Немецкий банкир предсказал Германии волну банкротств
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Председатель Commerzbank Манфред Кноф предсказал Германии волну банкротств в случае отказа от российского газа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Handelsblatt. "Энергоснабжение в... ПРАЙМ, 08.05.2022
новости, энергетика, экономика, мировая экономика, газ, германия, handelsblatt, commerzbank, поставки газа, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Председатель Commerzbank Манфред Кноф предсказал Германии волну банкротств в случае отказа от российского газа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Handelsblatt.
"Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция", — заявил банкир.
При этом он подчеркнул, что Commerzbank активно работает с корпоративными клиентами, чтобы справляться с ростом цен на сырье и сложностями в цепочках поставок.
"Но мы также не должны обманывать себя: количество неплатежеспособности на наших рынках, вероятно, увеличится", — спрогнозировал Кноф.