МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Российский газ, поступающий в Европу, может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, однако для этого нужно развить экспортную инфраструктуру, заявил РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин. Заявки на транзит российского газа через Украину снизились на 6,4%

"Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры – строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени", — считает собеседник агентства.

Переориентация российских поставок в Азию обусловлена не только стремлением европейских потребителей отказаться от углеводородного сырья из России, но и рыночными факторами, добавил аналитик. На горизонте до 2025 года более половины роста мирового спроса на природный газ придется именно на азиатские страны, в первую очередь на Китай и Индию.

В общей сложности потребление газа в АТР к 2025 году увеличится примерно на 160 миллиардов кубометров относительно текущего уровня, уточнил Тимонин.

Активные работы по прокладке "Силы Сибири", например, заняли пять лет, аналогичными сроками строительства характеризуются и крупнотоннажные заводы по сжижению газа. "Таким образом, для сохранения объемов российского экспорта проработкой новых проектов и принятием инвестиционных решений необходимо заниматься уже сегодня", — заключил он.

Сейчас российский газ поставляется в Китай по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. Планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учётом нового договора, который был подписан в феврале, общая мощность поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.

Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.