МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" поставляет сырье для транзита по территории Украины штатно, в соответствии с заявками потребителей. Объем на 8 мая составит 92,1 миллиона кубометров. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 92,1 миллиона кубометров на 8 мая", — сообщает экспортер.

Заявки держатся на уровне выше 90 миллионов кубометров с воскресенья, на этой неделе по сравнению с прошлой выше примерно на 40%.