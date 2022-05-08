МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Власти Евросоюза намерены 18 мая утвердить план по энергосбережению. Он разработан на случай возможного резкого прекращения поставок газа из России, пишет испанское издание El Pais. В Германии заявили о беспрецедентной провокации Зеленского

По данным газеты, в случае сокращения поставок из России чрезвычайные меры затронут практически все страны Евросоюза. Государства, у которых есть альтернативные источники сырья, должны будут делиться топливом с наиболее пострадавшими.

Кроме этого, Брюссель потребует применять нормирование энергии в промышленном секторе. Это нужно, чтобы бизнес и производства в странах, которые прекращение поставок энергоресурсов затронуло в меньшей степени, не получили конкурентного преимущества перед теми, кто понес большие убытки.

Также в планах Еврокомиссии — применять действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок сырья. Этим политики намерены гарантировать обеспечение газом домохозяйств и социальных служб всех стран, входящих в ЕС.