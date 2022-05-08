СМИ опубликовали план Брюсселя на случай отключения газа из России
El Pais: ЕК потребует от стран Евросоюза делиться газом при резком прекращении поставок из России
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Власти Евросоюза намерены 18 мая утвердить план по энергосбережению. Он разработан на случай возможного резкого прекращения поставок газа из России, пишет испанское издание El Pais.
По данным газеты, в случае сокращения поставок из России чрезвычайные меры затронут практически все страны Евросоюза. Государства, у которых есть альтернативные источники сырья, должны будут делиться топливом с наиболее пострадавшими.
Кроме этого, Брюссель потребует применять нормирование энергии в промышленном секторе. Это нужно, чтобы бизнес и производства в странах, которые прекращение поставок энергоресурсов затронуло в меньшей степени, не получили конкурентного преимущества перед теми, кто понес большие убытки.
Также в планах Еврокомиссии — применять действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок сырья. Этим политики намерены гарантировать обеспечение газом домохозяйств и социальных служб всех стран, входящих в ЕС.
https://1prime.ru/gas/20220508/836848928.html
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