МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. План по равномерному распределению газа между странами Евросоюза в случае отказа от поставок российских энергоресурсов не исключит риск дефицита голубого топлива в регионе, рассказал "Ленте.ру" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его мнению, в мире нет свободных объемов газа. Именно по этой причине требование Еврокомиссии к членам Союза, у которых есть альтернативные источники сырья, делиться топливом с наиболее пострадавшими странами невыполнимо.

"Сейчас ЕС озвучивает идеи, которые он пытался реализовать на протяжении последних 13 лет в рамках реформ энергетических рынков стран, входящих в ЕС. Это уже давным-давно существующая идея создания гомогенного энергетического пространства, то есть равного пространства Европейского союза, в рамках которого каждая страна будет иметь доступ к энергоресурсам в целом и к газу в частности", — отметил собеседник издания.

Для этого ранее планировалось построить многочисленные интерконнекторы, это трансграничные газопроводы, которые были должны расширить возможности европейских компаний по переброске потоков энергоресурсов из одного региона в другой.

"Первоначально это планировалось строить не только для того, чтобы уравнять возможности европейских стран по доступу к ресурсам, но и по ценам, по которым они эти энергоносители покупают", — рассказал Фролов.

Специалист добавил, что Евросоюз не смог реализовать эти планы и с середины 2010-х годов перешел почти к открытой трансляции концепции о Евросоюзе двух скоростей. "Мол, мы не смогли создать такое гомогенное пространство, не смогли сделать такой равный доступ, значит, будем делать это в будущем. При этом каждой стране это не мешает самостоятельно решать свои проблемы с газом", — добавил он.

По мнению аналитика, после введения антироссийских санкций в феврале страны континента начали возврат к этой идее, но в другом контексте.

"Чтобы что-то перебрасывать, у вас что-то должно быть. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет — Евросоюз сейчас существует, к его огромному неудовольствию, именно в такой ситуации. У ЕС есть проблемы не только с возможностями по переброске объемов, но и с самими объемами. То, что у вас появится дыра примерно в треть суммарного европейского потребления приведет лишь к тому, что у вас будет дыра", — подытожил Фролов.

Поэтому избежать за счет этого плана ситуации острейшего дефицита сырья, который нельзя будет решить.