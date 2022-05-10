МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Заявки на транзит российского газа через Украину на вторник остаются близки к 100 миллионам кубических метров, об этом говорят данные "Оператора ГТС Украины". Эксперт рассказала о последствиях отказа от оплаты газа в рублях

Так, показатель на 10 мая составил 97,5 миллиона кубометров, немного снизившись по сравнению с 98,7 миллиона днём ранее. Напомним, что заявки держатся выше 90 миллионов кубов с 1 мая. При этом максимальный объем прокачки по контракту "Газпрома" с Украиной составляет 109,6 миллиона кубометров в сутки.

Кроме того, российская компания после двухдневной паузы забронировала часть мощностей трубопровода "Ямал-Европа" на ночь с 9 на 10 мая, следует из итогов аукциона на площадке GSA Platform. Эта балансирующая магистраль прокачивает российский газ в Германию через территорию Белоруссии и Польши. Заявки на мощности этого газопровода действуют как в прямом, так и в обратном направлении, поскольку Польша отказалась платить за российский газ по новой схеме в рублях и теперь получает "голубое топливо! посредством физического и виртуального реверса из Германии.

Прокачка газа по "Северному потоку" остается стабильно высокой — около 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG.