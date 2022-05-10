ТОКИО, 10 мая — ПРАЙМ. Введение эмбарго на российский СПГ может погрузить мировую экономику в хаос, считает глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. В Париже считают эмбарго на российскую нефть "вопросом нескольких дней"

По его словам, это произойдет, если несколько стран единовременно введут запрет на поставки из РФ, не найдя альтернативных поставщиков. При этом самый сильный удар придется на энергетический сектор.

В ходе пресс-конференции Хагиуда рассказал, что в ходе своего визита в США обсудил с американскими коллегами вопрос отказа от российских энергоносителей. "Раздаются призывы задуматься об отказе от российского СПГ. Однако я полагаю, что если не будут найдены и обеспечены альтернативные источники, а подобные шаги будут предприняты единовременно различными сторонами, то мировая экономика, в том числе энергетический сектор, погрузится в хаос", — сказал он.

При этом, как ранее сообщали японские власти, страна намерена сокращать зависимость от российского топлива, однако в целях обеспечения энергетической безопасности страны и жизнедеятельности населения будет совершать необходимые шаги, исходя из текущей ситуации.

Напомним, что страны ЕС обсуждают шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий введение эмбарго на нефть из России. Однако Венгрия и некоторые другие европейские страны блокируют принятие нового пакета.