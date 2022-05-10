МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. "Газпром" подтвердил, что получил уведомление от "Оператора ГТС Украины" о прекращении транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая из-за якобы форс-мажора, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Однако, добавил он, компания не располагает подтверждением этому и не видит никаких препятствий для работы в прежнем режиме. На Украине заявили о прекращении транзита газа через станцию "Сохрановка"

Куприянов рассказал, что ранее во вторник "Газпром" получил официальное уведомление от "Оператора газотранспортной системы Украины", в котором украинская сторона, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, заявляет о прекращении приема газа для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка" с 7:00 11 мая. ОГТСУ предлагает перенести все объемы транзита на ГИС "Суджа", также заявил Куприянов.

"В связи с этим "Газпром" заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", — добавил он.

"Перенос объёмов на ГИС "Суджа", исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объёмов чётко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно", — говорится в его сообщении в Telegram-канале компании.

"Нафтогаз" уведомил "Газпром", что при продолжении подачи российского газа на ГИС "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объемы его прокачки на выходе из газотранспортной сети Украины, также заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

Представитель компании напомнил, что "Газпром" продолжает выполнять обязательства перед европейскими потребителями и поставляет газ для транзита через Украину согласно контракту, услуги транзита оплачены.