МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если "Нафтогаз" не выдаст предусмотренные заявками на транзит объёмы в точках выхода в Европе и Молдове, поделился мнением с РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Газпром" ответил на сообщения об остановке части транзита через Украину

"Завтра они (европейские потребители — ред.) могут недосчитаться трети газа, идущего через Украину, если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства по транзиту и не выдаст предусмотренный заявками на транзит объём в точках выхода в Европе и Молдове", — отметил собеседник агентства.

"Если транзитный кризис будет развиваться и транзит через Украину полностью прекратится, то тогда объём поступления газа может упасть примерно на треть, если не будет компенсирован через другие маршруты", — добавил эксперт из Фонда национальной энергетической безопасности.

Цены на газ в Европе пойдут вверх, подчеркнул он. Рост котировок будет вызван физическим дефицитом предложения. Тогда процесс закачки газа в европейские подземные хранилища окажется под вопросом, заключил он.

Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).

"Газпром" подтвердил получение уведомления от "Оператора ГТС Украины" о прекращении транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая из-за якобы форс-мажора, однако подтверждением этому компания не располагает и не видит никаких препятствий для работы в прежнем режиме, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

ОГТС утверждает, что возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной. Однако "Газпром" сообщил, что перенос объёмов газа на станцию "Суджа" технологически невозможен, распределение объёмов прописано в соглашении о взаимодействии, и украинской стороне это известно.

"Нафтогаз" также уведомил "Газпром", что при продолжении подачи российского газа на станцию "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объёмы его прокачки на выходе из газотранспортной сети Украины.