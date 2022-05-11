МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину может упасть в среду на 18% из-за отсутствия прокачки через газоизмерительную станцию "Сохрановка". Об этом говорят данные "Оператора ГТС Украины". "Газпром" ответил на сообщения об остановке части транзита через Украину

Ранее "Оператор ГТС" заявил о прекращении транзита газа через станции "Сохрановка" и "Новопсков", находящиеся под контролем РФ, объяснив это форс-мажором. Однако в "Газпроме" сообщили, что не получали подтверждения форс-мажора. Кроме того, перенос прокачки на ГИС "Суджа", которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании.

В среду 11 мая номинация на транзит через ГИС "Сохрановка" сократилась до нуля с 24 миллионов кубов, через ГИС "Суджа" — выросла на 12%, до 72 миллионов кубометров. Таким образом, прокачка газа из РФ через Украину 11 мая может сократиться примерно на 16,2 миллиона кубометров.

Заявки на прокачку газа в Словакию по ужгородскому коридору также снизились — на 15,6 миллиона кубов, об этом свидетельствует данные словацкого оператора Eustream.

Кроме того, "Газпром" не стал бронировать на среду мощности трубопровода "Ямал-Европа". Эта балансирующая магистраль, прокачивающая российский газ в Германию через территорию Польши и Белоруссии, продолжает работать в режиме реверса.

Прокачка по "Северному потоку" остается стабильно высокой — около 170 миллионов кубометров в сутки.