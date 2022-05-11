МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе увеличиваются в среднем на 1,8% на старте торгов среды, следует из данных биржи ICE.

Так, июньские фьючерсы в начале дня дорожали по индексу крупнейшего европейского хаба TTF до 1118,3 доллара за тысячу кубов, что на 4,3% выше расчетной цены вторника (1072,7 доллара). После рост котировок ускорился до 5%, сейчас цены колеблются в диапазоне 1059-1126 долларов за тысячу кубов и растут в среднем на 1,8%.