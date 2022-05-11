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2022
https://1prime.ru/gas/20220511/836863447.html
Россия не получила объяснений по поводу "форс-мажора" с транзитом газа
Газ
Новости
ru-RU
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РОССИЯ ДО СИХ ПОР НЕ ПОЛУЧИЛА ОТ УКРАИНЫ ОБЪЯСНЕНИЙ ПО ПОВОДУ "ФОРС-МАЖОРА" С ТРАНЗИТОМ ГАЗА — ПЕСКОВ ПЕСКОВ О ПРОБЛЕМАХ С ТРАНЗИТОМ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ: РОССИЯ ВЫПОЛНЯЛА И... ПРАЙМ, 11.05.2022
энергетика, новости, газ
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РОССИЯ ДО СИХ ПОР НЕ ПОЛУЧИЛА ОТ УКРАИНЫ ОБЪЯСНЕНИЙ ПО ПОВОДУ "ФОРС-МАЖОРА" С ТРАНЗИТОМ ГАЗА — ПЕСКОВ
ПЕСКОВ О ПРОБЛЕМАХ С ТРАНЗИТОМ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ: РОССИЯ ВЫПОЛНЯЛА И НАМЕРЕНА ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА