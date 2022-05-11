РОССИЯ ДО СИХ ПОР НЕ ПОЛУЧИЛА ОТ УКРАИНЫ ОБЪЯСНЕНИЙ ПО ПОВОДУ "ФОРС-МАЖОРА" С ТРАНЗИТОМ ГАЗА — ПЕСКОВ

ПЕСКОВ О ПРОБЛЕМАХ С ТРАНЗИТОМ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ: РОССИЯ ВЫПОЛНЯЛА И НАМЕРЕНА ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА