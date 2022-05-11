МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, что существенно снижает надежность газоснабжения региона, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов телеканалу "Россия 24". Россия не получила объяснений по поводу "форс-мажора" с транзитом газа

Как сообщило в среду Федеральное сетевое агентство, объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%. Германии приходится компенсировать нехватку за счет поставок из Норвегии и Нидерландов.

"Оператор ГТС" заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции "Сохрановка" и "Новопсков", находящиеся под контролем РФ (на территории ЛНР), объяснив это форс-мажором. Однако в "Газпроме" сообщили, что не получали необходимого подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС "Суджа", которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании. При этом "Газпром" отмечает, что полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги по транзиту оплачены.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия выполняла и продолжит выполнять свои контрактные обязательства по поставкам "голубого топлива".