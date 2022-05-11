МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Представитель минэкономики ФРГ Аннике Айхорн высказалась о возможности возобновления проекта "Северный поток — 2". "Газпром" предупредил о серьезных рисках для газоснабжения Европы

По ее мнению, газопровод "фактически мертв" после начала спецоперации РФ на Украине.

"Оператор ГТС" заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции "Сохрановка" и "Новопсков", находящиеся под контролем РФ (на территории ЛНР), объяснив это форс-мажором. Однако в "Газпроме" сообщили, что не получали необходимого подтверждения. В результате объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%, сообщило Федеральное сетевое агентство Германии.

Айхорн рассказала, что Берлин скорректировал поставки газа из Норвегии и Нидерландов и договорился об их повышении. Однако представитель минэкономики считает невозможной активизацию "Северного потока — 2" для возмещения выпавшей части поставок.

"Северный поток… действительно мертв", — заявила чиновница в ходе брифинга и добавила, что газовые хранилища Германии продолжают непрерывно заполняться, несмотря на сокращение транзита через Украину.