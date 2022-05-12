МОСКВА, 12 мая- ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в четверг может снизиться более чем на 25%, следует из данных "Оператора ГТС Украины". "Немыслимое". Демарш Киева с транзитом воскресит "Северный поток – 2"

Так, заявка на прокачку "голубого топлива" через ГИС "Суджа" снизилась 12 мая на 20 миллионов кубометров — до 53,2 миллиона кубов, что на 27,5% ниже показателя среды. Номинация на прокачку газа через ГИС "Сохрановка" остается на нуле.

Кроме того, "Газпром" не бронирует мощности трубопровода "Ямал-Европа". Эта балансирующая магистраль, прокачивающая российский газ в Германию через территорию Польши и Белоруссии, продолжает работать в режиме реверса.

Прокачка по "Северному потоку" остается стабильно высокой — около 170 миллионов кубометров в сутки.

"Оператор ГТС" заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции "Сохрановка" и "Новопсков", находящиеся под контролем РФ (на территории ЛНР), объяснив это форс-мажором. Однако в "Газпроме" сообщили, что не получали необходимого подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС "Суджа", которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании. При этом "Газпром" отмечает, что полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги по транзиту оплачены.