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2022
https://1prime.ru/gas/20220512/836871432.html
Цены на газ в Европе превысили $1100 за тысячу кубометров
Газ
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Цены на газ в Европе растут почти на 10% в начале торгов, следует из данных лондонской биржи ICE. Цена июньских фьючерсов по индексу TTF в первые минуты торговой сессии росла до... ПРАЙМ, 12.05.2022
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, торги, биржи, газ, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе растут почти на 10% в начале торгов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена июньских фьючерсов по индексу TTF в первые минуты торговой сессии росла до 1085,8 доллара, что на 6,4% выше расчетной цены предыдущего дня (1020,7 доллара). После котировки ускорили темпы роста и поднялись до 1118,3 доллара. Стоимость газа сейчас остается выше 1100 долларов.
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