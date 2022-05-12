МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе растут почти на 10% в начале торгов, следует из данных лондонской биржи ICE. FT: отказ от российского газа дорого обойдется Евросоюзу

Цена июньских фьючерсов по индексу TTF в первые минуты торговой сессии росла до 1085,8 доллара, что на 6,4% выше расчетной цены предыдущего дня (1020,7 доллара). После котировки ускорили темпы роста и поднялись до 1118,3 доллара. Стоимость газа сейчас остается выше 1100 долларов.

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