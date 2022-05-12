Азербайджан существенно нарастил экспорт газа с начала года
Азербайджан нарастил добычу газа на 14,4% с начала года, экспорт - на 17,4%
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БАКУ, 11 мая — ПРАЙМ. Азербайджан с начала текущего года значительно нарастил добычу и экспорт газа.
Согласно сообщению министра энергетики страны Парвиза Шахбазова, добыча "голубого топлива" в январе мае 2022 года выросла на 14,4% в годовом выражении — до 15,7 миллиардов кубометров, экспорт увеличился на 17,4% — до 7,6 миллиарда кубов.
Как написал Шахбазов в своем Twitter, около 46% поставок азербайджанского газа пришлось на Европу, 38% — Турцию, 16% — Грузию.
Кроме того, добыча нефти в Азербайджане за отчетный период составила 11,1 миллиона тонн, из которых 9 миллионов были направлены на экспорт.
https://1prime.ru/gas/20220512/836871729.html
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