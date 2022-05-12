МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил, что поставляет газ для транзита в Европу через Украину только на станцию "Суджа". Заявка на прокачку через ГИС "Сохрановка" была отклонена Украиной, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
При этом прокачка через "Сужду" в четверг составляет 50,6 миллиона кубометров, объем был подтвержден украинской стороной, отмечается в сообщении. Это почти на 30% ниже показателей среды.
"Оператор ГТС" заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции "Сохрановка" и "Новопсков", находящиеся под контролем РФ (на территории ЛНР), объяснив это форс-мажором. Однако в "Газпроме" сообщили, что не получали необходимого подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС "Суджа", которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании. При этом "Газпром" отмечает, что полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги по транзиту оплачены.
https://1prime.ru/gas/20220512/836872674.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.