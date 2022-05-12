МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил, что поставляет газ для транзита в Европу через Украину только на станцию "Суджа". Заявка на прокачку через ГИС "Сохрановка" была отклонена Украиной, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Украина ожидает серьезного снижения транзита российского газа

При этом прокачка через "Сужду" в четверг составляет 50,6 миллиона кубометров, объем был подтвержден украинской стороной, отмечается в сообщении. Это почти на 30% ниже показателей среды.

"Оператор ГТС" заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции "Сохрановка" и "Новопсков", находящиеся под контролем РФ (на территории ЛНР), объяснив это форс-мажором. Однако в "Газпроме" сообщили, что не получали необходимого подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС "Суджа", которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании. При этом "Газпром" отмечает, что полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги по транзиту оплачены.