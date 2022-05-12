БЕРЛИН, 12 мая — ПРАЙМ. Дочерние предприятия "Газпрома" в Германии перестали получать газ из РФ, сообщил глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Немцев предупредили о тяжелых последствиях при отказе от российского газа

Кабмин РФ в среду 11 мая утвердил список компаний, в отношении которых со стороны Москвы будут применены специальные экономические меры. В перечень попало 31 предприятие, в том числе Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.

"В Германии затронуты "Газпром" и ее дочерние предприятия. Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из России", — заявил Хабек в ходе своего выступления в бундестаге.

При этом прекратившиеся поставки из РФ могут быть компенсированы импортом из других стран, рынок предлагает альтернативы, отметил министр. По его словам, Берлин был готов к такой ситуации и внимательно следит за развитием событий. В течение дня глава немецкого минэкономики обсудит ситуацию с Федеральным сетевым агентством, под управлением которого с апреля находится Gazprom Germania GmbH.