МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Те иностранные компании, которые попали под ответные санкции России, больше не могут взаимодействовать с Москвой в газовой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кабмин РФ в среду 11 мая утвердил список компаний, в отношении которых со стороны Москвы будут применены специальные экономические меры. В перечень попало 31 предприятие, в том числе Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.