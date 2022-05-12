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2022
https://1prime.ru/gas/20220512/836873825.html
В Кремле уточнили действие ответных мер на западные санкции
Газ
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Те иностранные компании, которые попали под ответные санкции России, больше не могут взаимодействовать с Москвой в газовой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... ПРАЙМ, 12.05.2022
энергетика, новости, газ, дмитрий песков, санкции против рф, газ, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Те иностранные компании, которые попали под ответные санкции России, больше не могут взаимодействовать с Москвой в газовой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кабмин РФ в среду 11 мая утвердил список компаний, в отношении которых со стороны Москвы будут применены специальные экономические меры. В перечень попало 31 предприятие, в том числе Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.