МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. "Газпрому" теперь запрещено использовать польский участок трубопровода "Ямал-Европа" для транспортировки газа, рассказал официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Германия готова поддержать оставшихся без газа "дочек" "Газпрома"

Он уточнил, что участок принадлежит компании EuRoPol GAZ, которая является совместным предприятием "Газпрома" с польской PGNiG. Сама PGNiG выступает оператором польской части газопровода "Ямал-Европа".

Куприянов пояснил, что указ президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и постановление правительства №851 от 11 мая 2022 года вводят санкции в отношении ряда зарубежных компаний. "Для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу", — говорится в Telegram-канале компании.

Кабмин РФ в среду 11 мая утвердил список компаний, в отношении которых со стороны Москвы будут применены специальные экономические меры. Перечень состоит из 31 компании. Все они, за исключением польской EUROPOL GAZ S.A, являются бывшими "дочками" "Газпрома", связанными с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.

"Ямал — Европа" является балансирующей магистралью для прокачки газа в Германию через территории Белоруссии и Польши. В последнее время газопровод работает в режиме реверса.