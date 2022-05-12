"Газпром" не сможет использовать польский участок "Ямал-Европы" из-за ответных санкций РФ
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. "Газпрому" теперь запрещено использовать польский участок трубопровода "Ямал-Европа" для транспортировки газа, рассказал официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
Он уточнил, что участок принадлежит компании EuRoPol GAZ, которая является совместным предприятием "Газпрома" с польской PGNiG. Сама PGNiG выступает оператором польской части газопровода "Ямал-Европа".
Куприянов пояснил, что указ президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и постановление правительства №851 от 11 мая 2022 года вводят санкции в отношении ряда зарубежных компаний. "Для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу", — говорится в Telegram-канале компании.
Кабмин РФ в среду 11 мая утвердил список компаний, в отношении которых со стороны Москвы будут применены специальные экономические меры. Перечень состоит из 31 компании. Все они, за исключением польской EUROPOL GAZ S.A, являются бывшими "дочками" "Газпрома", связанными с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.
"Ямал — Европа" является балансирующей магистралью для прокачки газа в Германию через территории Белоруссии и Польши. В последнее время газопровод работает в режиме реверса.
https://1prime.ru/gas/20220512/836875882.html