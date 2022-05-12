МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Текущая ситуация с транзитом российского газа через Украину будет влиять на стоимость "голубого топлива" в Европе, в результате чего цены в этом регионе могут вырасти, а потребители – занервничать, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. "Газпром" не будет использовать польский участок "Ямал-Европы"

"Оператор ГТС" заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции "Сохрановка" и "Новопсков", находящиеся под контролем РФ (на территории ЛНР), объяснив это форс-мажором. Однако в "Газпроме" сообщили, что не получали соответствующего подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС "Суджа", которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании.

Как рассказал Колобанов, биржевые котировки будут реагировать сдержано, поскольку рынки знают об имеющемся у "Газпрома" профиците экспортных возможностей. "Но некоторое повышательное давление на цены данная проблема будет оказывать", — сказал он.

Кроме того, тема транзита сейчас создает определенную "нервозность" среди европейских потребителей, поскольку рынки вновь заговорили о возможных рисках, связанных с ним, отметил эксперт.