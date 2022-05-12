МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Текущая ситуация с транзитом российского газа через Украину будет влиять на стоимость "голубого топлива" в Европе, в результате чего цены в этом регионе могут вырасти, а потребители – занервничать, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
"Оператор ГТС" заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции "Сохрановка" и "Новопсков", находящиеся под контролем РФ (на территории ЛНР), объяснив это форс-мажором. Однако в "Газпроме" сообщили, что не получали соответствующего подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС "Суджа", которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании.
Как рассказал Колобанов, биржевые котировки будут реагировать сдержано, поскольку рынки знают об имеющемся у "Газпрома" профиците экспортных возможностей. "Но некоторое повышательное давление на цены данная проблема будет оказывать", — сказал он.
Кроме того, тема транзита сейчас создает определенную "нервозность" среди европейских потребителей, поскольку рынки вновь заговорили о возможных рисках, связанных с ним, отметил эксперт.
https://1prime.ru/gas/20220512/836876191.html
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