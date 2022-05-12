МОСКВА,12 мая — ПРАЙМ. Германия в настоящее время не может реализовать эмбарго на российский газ, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"В отношении газа, нужно сказать об этом ясно и твердо, мы еще находимся довольно далеко от эмбарго", — сказал он.

По словам министра, в Германии пока нет возможностей для того, чтобы благополучно перезимовать в случае отмены поставок газа из России по инициативе Москвы.

"Предпосылки, которые мы должны создать на случай, если российские поставки прекратятся, и мы переживем зиму — их тоже пока нет", — сказал он. В Германии нарастает напряжение в сфере газоснабжения

Хабек отметил, что Берлин готов рассмотреть возможность нефтяного эмбарго в отношении РФ, но этот шаг тоже не пройдет без последствий: немецкая экономика не рухнет, но торговым цепочкам будет нанесен непоправимый урон.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что газ РФ может "рано или поздно" стать объектом санкций.

При этом в минэкономики Германии заявили, что страна ежедневно недополучает 10 миллионов кубометров газа из России, а ситуация с газоснабжением ФРГ стала еще более напряженной после введения Кремлем ответных санкций.